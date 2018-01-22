Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США

Під час Мюнхенської безпекової конференції Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США.

Петро Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у справі відсічі російської агресії та у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Яскравим підтвердженням такої підтримки стало ухвалення Закону про протидію супротивникам Америки через санкції, окремі положення якого уже імплементуються.

Глава держави наголосив, що прийняття Вашингтоном рішення про надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску є не лише відповіддю на деструктивну позицію Москви, але й водночас формують сприятливе тло для просування мирного процесу на Донбасі.

Петро Порошенко висловив сподівання, що фінансування програм безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру і надалі отримуватимуть повну підтримку з боку Конгресу.

Сторони також засудили намір провести російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Криму. Було скоординовано подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації українського Криму.

Було також обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ. Відзначено зусилля з реформування сектору безпеки, свідченням чого є намір уже найближчим часом розглянути у Парламенті законопроект про національну безпеку.

Президент України також закликав Конгрес США підтримати офіційне визнання Сполученими Штатами Голодомору 1932-1933 років, штучно створеного сталінським режимом, геноцидом Українського народу.