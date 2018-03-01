Президент України зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт

Президент України Петро Порошенко в ході державного візиту до Кувейту зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом.

Було відзначено традиційно дружній характер українсько-кувейтських відносин та налаштованість двох сторін на їх подальший розвиток.

Президент України наголосив на важливості міжпарламентської складової двостороннього співробітництва та висловив сподівання на активізацію взаємодії українських та кувейтських парламентарів.

Глава держави подякував кувейтській стороні за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

Петро Порошенко привернув увагу до репресій, які продовжує Росія проти мусульманського населення в окупованому Криму, та звернувся до кувейтскої сторони стати на захист прав кримських татар.