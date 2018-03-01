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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
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Президент України зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 17:14

Президент України зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт

Президент України Петро Порошенко в ході державного візиту до Кувейту зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом.

Було відзначено традиційно дружній характер українсько-кувейтських відносин та налаштованість двох сторін на їх подальший розвиток.

Президент України наголосив на важливості міжпарламентської складової двостороннього співробітництва та висловив сподівання на активізацію взаємодії українських та кувейтських парламентарів.

Глава держави подякував кувейтській стороні за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

Петро Порошенко привернув увагу до репресій, які продовжує Росія проти мусульманського населення в окупованому Криму, та звернувся до кувейтскої сторони стати на захист прав кримських татар.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
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