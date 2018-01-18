Президент України зустрівся з Головою Парламенту Грузії

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Головою Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту в Україну.

Сторони наголосили на важливості імплементації, підписаної в ході державного візиту Глави держави до Грузії у липні 2017 року, Декларації про встановлення стратегічного партнерства між Україною і Грузією.

Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських зв’язків між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у рамках міжнародних парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних організацій.

Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Президент Петро Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання можливості для проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО, а також членів їхніх родин.

Глава держави зауважив, що нині проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона може до неї долучитися. «Це допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію та Абхазію», - зауважив Глава держави.

Голова Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе відзначив, що грузинська делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна: «Такий високий рівень демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та Грузією». «Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших взаємин, зокрема політичної, економічної співпраці», - підкреслив він.

Співрозмовники також обговорили питання спільного відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою, яке відзначатиметься 4 липня 2018 року.