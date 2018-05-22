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Президент України зустрівся з Головою ради директорів групи компаній DP World

26 травня 2018 року - 16:07

Президент України зустрівся з Головою ради директорів групи компаній DP World

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Головою ради директорів та Головним виконавчим директором групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаїмом.

Президент відзначив участь учать Голови ради директорів групи компаній DP World у засіданні Національної інвестиційної ради та подякував за спільні зусилля із покращення інвестиційного клімату в Україні.

Глава держави також наголосив на важливості збільшення можливостей для інвестування в Україні та запросив групу компаній DP World інвестувати не лише в розвиток об’єктів  портової інфраструктури.

Співрозмовники обговорили також плани компанії щодо участі у програмі приватизації в Україні та продовження інвестування в економіку нашої держави у галузях залізничного транспорту та сільського господарства.

Голова ради директорів групи компаній DP World Султан Ахмед бін Сулаїм подякував Президенту України за можливість участі у засіданні Національної інвестиційної ради, назвавши цю зустріч дуже корисною для представників бізнесу.

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