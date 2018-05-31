Президент України зустрівся з Міністром закордонних справ Німеччини

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, який перебуває в Україні зі своїм першим візитом.

Було детально обговорено розвиток ситуації на Донбасі та скоординовано подальші кроки для активізації мирного процесу. Петро Порошенко відзначив рішення Гайко Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації Мінських домовленостей. Було підтримано ідею розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату.

Особливу увагу було приділено питанню звільнення українських політв’язнів та заручників, включаючи стан їх здоров’я, зокрема, Олега Сєнцова, Володимира Балуха.

Президент України наголосив, що Росія досі залишається джерелом дестабілізації ситуації в Україні, про що свідчить спроба замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Петро Порошенко відзначив, що завдяки вдалій спецоперації вдалося ідентифікувати організаторів злочину.

Глава держави також наголосив, що нещодавній звіт, який вкотре доводить причетність Росії до збиття літака МН17, підтверджує не лише необхідність притягнення Москви до міжнародно-правової відповідальності, зокрема через подальше посилення санкцій, але й вироблення надійних гарантій недопущення подібних злочинів з боку Росії.

Петро Порошенко відзначив, що реалізація «Північного потоку II» створює додаткові ризики для безпеки поставок газу в Європу і дає додаткову політичну перевагу для Росії та формує у агресора уявлення про його повну безкарність.

Сторони також обговорили питання підготовки до 20-го Саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.