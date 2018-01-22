Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Польща

У рамках участі у Мюнхенській конференції з безпеки Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким.

Глава Уряду Польщі підтримав важливість розвитку стратегічного українсько-польського партнерства та координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН. Було також обговорено шляхи зміцнення двостороннього співробітництва у оборонній сфері.

Сторони обмінялися думками з актуальних питань українсько-польського порядку денного. Йшлося про подальший розвиток взаємодії у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті у контексті досягнутих домовленостей.

Глава Держави висловив стурбованість з приводу ухвалених нещодавно польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польща. Він закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань. Президент Петро Порошенко також звернув увагу на вкрай шкідливий для українсько-польських взаємин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Обговорювалися також питання розширення співробітництва в енергетичній сфері та координації дій з метою протидії реалізації проекту Північний потік – 2.

Сторони також обговорили шляхи належного забезпечення соціальних прав і свобод українських громадян, які тимчасово працюють на території Польщі.