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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України зустрівся з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом

25 січня 2018 року - 18:50

Президент України зустрівся з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом.

Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою Закону України про приватизацію. 

Співрозмовники підтримали необхідність створення незалежного Антикорупційного суду у відповідності до Конституції України та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи Президента щодо розвитку сільської медицини в України з урахуванням кращих світових практик.

Президент Світового банку зазначив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.

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