Президент України зустрівся з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом.

Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою Закону України про приватизацію.

Співрозмовники підтримали необхідність створення незалежного Антикорупційного суду у відповідності до Конституції України та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи Президента щодо розвитку сільської медицини в України з урахуванням кращих світових практик.

Президент Світового банку зазначив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.