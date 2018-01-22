Президент України зустрівся з Президентом Швейцарської Конфедерації

У рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Глава держави висловив вдячність за важливу роль Швейцарії у мобілізації гуманітарних зусиль для подолання наслідків російської агресії на Донбасі.

Окремо відзначено динамічний розвиток двостороннього співробітництва, про що свідчить зростання двостороннього товарообороту та збільшення швейцарських інвестицій в економіку України.

Президент України відзначив позитивний ефект від запровадження Швейцарією у 2017 році безвізового режиму для українських громадян з точки зору зміцнення ділових та культурних контактів між двома країнами.

Співрозмовники наголосили на важливості активізації взаємодії компетентних органів двох держав у питаннях повернення в Україну заморожених активів, які були незаконно виведені колишніми українськими посадовцями.

Петро Порошенко запросив Президента Швейцарії відвідати Україну з офіційним візитом.