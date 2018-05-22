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Президент України зустрівся з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку

24 травня 2018 року - 23:20

Президент України зустрівся з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

«У нас є велика історія співпраці між Україною та ЄС. Сьогодні відкрито Бескидський тунель – найбільший інфраструктурний проект в Україні, що реалізований за допомогою міжнародних партнерів, в тому числі ЄБРР. Впевнений, що кожного року ми можемо спільно впроваджувати низку великих проектів у різних сферах» - наголосив Президент України.

Співрозмовники обговорили стан та перспективи розвитку партнерства Україна – ЄБРР. Глава Української держави закликав Президента ЄБРР подвоїти обсяги фінансування проектів та розширити сфери їх впровадження в Україні.

Окремо Президенти обговорили реалізацію реформ в банківській сфері, енергетиці та енергоефективності.

Співрозмовники відзначили, що засідання Національної інвестиційної ради, що відбудеться 25 травня, має стати важливою подією для представлення результатів реформ іноземним інвесторам та залучення інвестицій для економічного розвитку України.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку відзначив готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.

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