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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовічем

24 січня 2018 року - 18:51

Президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовічем

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава держави подякував ЄС та особисто Єврокомісару за незмінну підтримку України на шляху впровадження реформ в енергетичній сфері та зміцнення енергетичної незалежності.

Президент наголосив, що Україна віддана подальшому реформуванню енергетичної галузі відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС.

Співрозмовники висловили задоволення у зв’язку із завершенням роботи, необхідної для запуску Фонду енергоефективності України, до якого ЄС має намір внести 100 млн євро.

Сторони обговорили шляхи подальшої інтеграції енергетичного ринку України до ринку ЄС, а також можливі механізми приєднання України до Енергетичного союзу ЄС.

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
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