Президент України зустрівся з Виконавчим директором Катарської інвестиційної адміністрації «Qatar Investment Authority»

У ході офіційного візиту до Держави Катар Президент України Петро Порошенко зустрівся з Виконавчим директором Катарської інвестиційної адміністрації «Qatar Investment Authority» шейхом Абдуллою бін Мухаммедом бін Саудом Аль Тані.

У ході зустрічі було підтверджено зацікавленість української сторони у розвитку взаємовигідної співпраці з Катаром в інвестиційній сфері, зокрема у залученні катарських інвесторів до участі у програмі приватизації об’єктів державної та комунальної власності в Україні.

Також було розглянуто перспективи розвитку співробітництва з Катаром у таких галузях як сільське господарство, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, суднобудування, літакобудування, а також за проектами будівництва доріг та модернізації морських портів.

Відзначено, що активізації інвестиційного співробітництва мають сприяти укладені під час візиту Президента України до Катару двосторонні Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування.

Петро Порошенко поінформував катарську сторону про масштабні реформи в Україні, спрямовані на приведення українського законодавства та умов ведення бізнесу в країні до європейських стандартів, а також забезпечення належного захисту прав іноземних інвесторів.

Під час зустрічі були також обговорені перспективи реалізації спільних проектів з вирощування, переробки та постачання сільськогосподарської продукції, які є актуальними в контексті зусиль Катару щодо забезпечення власної продовольчої безпеки.