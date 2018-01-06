Президент: Уроки подій 100-річної давнини надзвичайно важливі для всієї світової демократичної спільноти

Президент Петро Порошенко нагадав, що у 2018 році виповнюється 100 років від початку глибоких демократичних змін не лише в Україні, а й в усій Європі. У 1918 році в результаті падіння імперій десятки націй відновили чи здобули свою незалежність, серед яких країни Центральної Європи, Балтійського, Балканського регіонів та народи, які перебували під ярмом царської Росії. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Президента на урочистій церемонії, яка відбулася у відреставрованому Маріїнському палаці, супроводжувала дружина Марина Порошенко.

Водночас, Президент наголосив, що «сьогодні йдеться не лише про відзначення тих подій, але й, насамперед, про усвідомлення уроків історії, які вони нам дали» та навів кілька символічних паралелей. «Той самий епіцентр дестабілізації в Європі. До болю схожі божевільні ідеї, що рухали тоді більшовицьку Росію і Росію нинішню. Не менш подібними є й цинічні методи її агресії. Тоді, як і зараз, молода Українська держава стала об’єктом російського нападу тільки тому, що хотіла бути вільною та незалежною. В ненависті проти України, що червона, що біла Росія, демонструвала вражаючу єдність», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що у той час забракло належної міжнародної підтримки. «Нас не почули у Версалі. Що з цього вийшло – сьогодні усім нам відомо: багато десятиліть шантажу, окупації і терору з боку радянського режиму, які торкнулися багатьох народів світу», - зазначив він.

Петро Порошенко також згадав пакт Молотова-Ріббентропа і Ялтинський повоєнний поділ на зони впливу, «залізну завісу», агресію Москви проти Угорщини та Чехословаччини, проти Молдови, Грузії та України. «Не втомлюся повторювати, що якби демократична Європа тоді не спокусилася на підступні компроміси з більшовицькою Росією, і незалежну та демократичну Україну вдалося б зберегти, багатьох трагедій ХХ століття у світі вдалося б уникнути», - наголосив Президент.

Він особливо підкреслив, що «уроки з подій сторічної давнини мусимо винести не лише ми, в Україні, але й вся демократична спільнота, увесь цивілізований світ».

«Перший урок полягає в тому, що демократичні цінності не можуть бути предметом торгів і компромісів. Перефразовуючи Черчілля, я б сказав, що, якщо, обираючи між комфортом і демократичними цінностями, ми обираємо комфорт, то, врешті-решт, втратимо і те, й інше», - сказав Президент. Другим уроком він назвав «спроби умиротворення агресора, які завжди, без усіляких винятків, ведуть до зростання його апетитів і, як результат, нової агресії». При цьому він закликав дипломатів до «жорсткої, безкомпромісної відсічі тим, хто грубо порушує норми міжнародного права».

«Кремлю ніколи не можна вірити, під які режими він себе не маскував би – царський, комуністичний чи псевдо-демократичний», - сказав Петро Порошенко про третій урок та додав, що «історія, в тому числі й останніх 100 років, свідчить, що агресія, брехня, маніпуляції, репресії і придушення свободи слова – так чи інакше присутні в різних формах цієї держави».

Глава Української держави назвав завданням цивілізованого світу «забезпечення ефективних інструментів стримування та протидії будь-яким спробам російської агресії – військовим, економічним чи фейковим новинам, які сьогодні є дуже поширеним засобом нападу на демократію».

Петро Порошенко також закликав українських політиків до розуміння небезпек зовнішньої агресії. «Не втомлюся закликати своїх співвітчизників, прибічників опозиції: треба балансувати градус внутрішньополітичної боротьби з урахуванням ситуації на нашому східному кордоні», - сказав Президент.

«Антураж порожніх наметів навколо цього палацу (Маріїнський палац – ред.), які ви, шановні гості, побачили, – це наочне свідчення псевдо-політиків, які втратили відчуття балансу та збанкрутіли», - звернувся Петро Порошенко до представників іноземного дипломатичного корпусу.

Президент висловив впевненість у тому, що «це є також свідченням того, що українці – мудрі, і не дозволять, щоби російська диктатура знову скористалася українською демократією у своїх імперських цілях».

За його словами, одним із уроків, який неодноразово підтверджений історією, і про який, на жаль, добре знають у Москві, є зміцнення Української держави. «Найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна», -зауважив він.

Глава держави підкреслив, що все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас у свою так звану «сферу впливу», знищити Українську державу як таку.

«Україна сьогодні на передовій. Я багато разів говорив про це, але повторюю це ще раз: саме українська армія ціною життів своїх героїв захищає мир, стабільність, демократію і свободу в Європі. Саме в Україні продовжується творення Європи», - сказав Петро Порошенко.