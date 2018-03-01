Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент в інтерв'ю Financial Times: Існує небезпека втручання Росії в українські вибори

6 березня 2018 року - 20:14

Президент України провів телефонну розмову з Віце-президентом США

6 березня 2018 року - 19:02

Президент передав перші ліцензії на 4G: Сьогоднішній день – яскрава демонстрація як змінилася Україна

6 березня 2018 року - 17:45

Президент затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України

6 березня 2018 року - 15:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Прес-конференція Президента України
Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Президент в інтерв'ю Financial Times: Існує небезпека втручання Росії в українські вибори

6 березня 2018 року - 20:14

Президент в інтерв'ю Financial Times: Існує небезпека втручання Росії в українські вибори

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю Financial Times наголосив на існуванні небезпеки втручання Росії в українські вибори і достатньо високій вірогідності цього.

«Я намагаюсь захистити Україну від небезпек гібридної війни, яка включає систему їх фейкових новин, з використанням соціальних мереж», - сказав Петро Порошенко.

Він висловив сподівання, що Україна використає досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фальшивим новинам.

«Ми маємо абсолютно широкий спектр небезпек з Росії, починаючи з того, що ми зупинили більше 400 терористичних атак тренувального табору в Російській Федерації. Всі мають розуміти, що це не заморожений конфлікт. Це справжня гаряча війна. На нас нападають кожного дня. Вони використовують снайперів і намагаються вбити наших солдатів. Це абсолютно божевільна поведінка», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив: «Вони використовують величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах». Він нагадав, що саме тому, в Україні припинено російське телемовлення та російські соціальні медіа. «Тому, що вони (Росія - ред.) використовують їх для пропагандистської війни», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, Україна має ефективну співпрацю з секретними службами партнерів зі США, Канади та Великобританії. «Я пишаюся тим, що нам довіряють. Але багато роботи слід ще зробити», - додав він.

Версія для друку