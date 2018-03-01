Президент в інтерв'ю Financial Times: Існує небезпека втручання Росії в українські вибори

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю Financial Times наголосив на існуванні небезпеки втручання Росії в українські вибори і достатньо високій вірогідності цього.

«Я намагаюсь захистити Україну від небезпек гібридної війни, яка включає систему їх фейкових новин, з використанням соціальних мереж», - сказав Петро Порошенко.

Він висловив сподівання, що Україна використає досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фальшивим новинам.

«Ми маємо абсолютно широкий спектр небезпек з Росії, починаючи з того, що ми зупинили більше 400 терористичних атак тренувального табору в Російській Федерації. Всі мають розуміти, що це не заморожений конфлікт. Це справжня гаряча війна. На нас нападають кожного дня. Вони використовують снайперів і намагаються вбити наших солдатів. Це абсолютно божевільна поведінка», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив: «Вони використовують величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах». Він нагадав, що саме тому, в Україні припинено російське телемовлення та російські соціальні медіа. «Тому, що вони (Росія - ред.) використовують їх для пропагандистської війни», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, Україна має ефективну співпрацю з секретними службами партнерів зі США, Канади та Великобританії. «Я пишаюся тим, що нам довіряють. Але багато роботи слід ще зробити», - додав він.