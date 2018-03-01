Президент в інтерв’ю Financial Times: Моє прохання до Парламенту – якнайшвидше ухваліть Закон про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю британському виданню Financial Times наголосив, що в Україні запроваджено антикорупційну інфраструктуру і завершити її формування має утворення Антикорупційного суду.

«Ми запускаємо величезний антикорупційний пакет. Перш за все, ми представили абсолютно незалежну антикорупційну інфраструктуру, Національне антикорупційне бюро»,- зазначив Глава держави.

Президент також наголосив, що НАБУ є абсолютно незалежне, тому що зараз відкрито кримінальні справи проти низки міністрів, керівників урядових установ, чиновників з регіонів, членів парламенту, включаючи членів правлячої коаліції. За його словами, за 1692 корупційними справами отримано рішення українського суду лише впродовж 2017 року.

Петро Порошенко особливо акцентував, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про антикорупційний суд, ініційований ним. «Ми маємо майже конституційну більшість на підтримку моєї ініціативи», - відзначив він.

Президент нагадав, що ініціював звернення до Венеційської комісії щодо цього проекту Закону. «Венеційська комісія заявила, що він (Закон – ред.) повинен відповідати національному законодавству», - зауважив він.

Президент також зазначив, що розраховує на компроміс між парламентарями та міжнародними організаціями. «І тепер, коли Парламент підтримує мій президентський проект Закону майже конституційною більшістю, ми маємо можливість для (його –ред.) обговорення в Парламенті. І я абсолютно щасливий, якщо всі наші партнери зможуть обмінюватися аргументами та знайдуть певний компроміс», - також зазначив він.

Президент зауважив, що голосування за цей законопроект було підтримане всіма нашими міжнародними партнерами: «Це був тест, що ми маємо достатньо політичної волі».

Водночас, Петро Порошенко підкреслив, що категорично проти того, щоб підготовка законопроекту до другого читання зайняла кілька місяців. «За правилами українського Парламента ми маємо два тижні, щоб підготувати будь-які поправки, і я наполягаю на тому, що Парламент мав короткий час для аналізу всіх поправок, знаходження компромісу та голосування. І моє прохання до Парламенту, будь-ласка, зробіть це якнайшвидше і обговоріть рекомендацію Венеційської комісії», - підкреслив Глава держави.

«Моя єдина вимога – Конституція. Чому? Тому, що я – гарант Конституції. І проти того, щоб вже наступного дня будь-хто міг прийти до Конституційного Суду та призупинити цей закон. Це було б катастрофою», - сказав Петро Порошенко.