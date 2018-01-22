Президент: Важливо доносити правду про події в Україні, щоб захистити світ від фейків, які є частиною гібридної війни Росії не лише проти України, а проти всього вільного світу

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності доносити правду про події в Україні, щоб захистити світ від фейкових новин, які є частиною гібридної війни Росії не лише проти України, а проти всього вільного світу. Про це Президент сказав під час виступу на «Українському сніданку», який відбувається в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Дуже важливо доносити правду про події в Україні, щоб захистити світ від фейкових новин, які активно поширюються світом», - сказав Петро Порошенко та підкреслив, що такі новини є частиною гібридної війни Росії не лише проти України, а проти всього вільного світу.

Президент наголосив, що майданчик Давосу є гарною можливістю для спілкування, дискусій і обміну думками. Він зазначив, що вітає всіх, хто інвестує гроші, спроби та зусилля, щоб донести правду про Україну і важливість бути в Україні.

Глава держави зазначив, що за три роки в Україні було створено одну з найбільш ефективних армій континенту, якої до цього часу в країні не було.