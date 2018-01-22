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Президент відвідав у лікарні правоохоронців, поранених у сутичках під Верховною Радою 27 лютого

28 лютого 2018 року - 12:55

Президент відвідав у лікарні правоохоронців, поранених у сутичках під Верховною Радою 27 лютого

Президент Петро Порошенко відвідав у Центральному госпіталі МВС правоохоронців, які постраждали у сутичках під Верховною Радою у вівторок 27 лютого. «Я сьогодні вирішив почати день із зустрічі з вами та зі слів великої вдячності за ту надзвичайно важливу роботу, яку підрозділи Національної поліції, Національної гвардії роблять із забезпечення миру, спокою, стабільності і порядку в Києві і по всій Україні», - сказав Глава держави.

Президент запевнив, що і він, і Уряд, і керівництво Нацполіції, і командування Нацгвардії підтримуватимуть працівників відповідних підрозділів.

«Я завжди згадую 31 серпня 2015 року, коли четверо нацгвардійців на тому самому місці, на площі Конституції віддали своє життя для того, щоб захистити мир та спокій мешканців Києва, громадян України. Для того, щоб не допустити розгортання дій провокаторів, так само як це ми бачили вчора: попереду стояли молоді хлопці з Нацгвардії, провокатори виступили вперед, полетіло каміння, були застосовані металеві кийки», - зазначив він.

Глава держави також відзначив, що в усьому світі напад на працівника поліції є тяжким кримінальним злочином і звернувся до керівників правоохоронних органів взяти на контроль розслідування справ нападу на поліцейських та нацгвардійців.

Петро Порошенко також підкреслив, що в жодному разі не можна допускати, щоб працівники поліції, бійці нацгвардії, в тому числі і ті, які повернулися з АТО, зазнавали нападів або віддавали життя в центрі Києва від рук провокаторів або злочинців.

Він також зазначив, що передав до Парламента спеціальний Закон про національну  безпеку, який кардинально реформує сектор оборони і безпеки. «Ми зараз робимо кроки, в тому числі і для покращення фінансування сектору оборони і безпеки. Бо в умовах війни на ваші плечі лягає надзвичайно важливе завдання, бо ворог наступає не лише на лінії фронту. В умовах гібридної війни, ворог намагається дестабілізувати ситуацію зсередини», - сказав Петро Порошенко.

Президент поцікавився станом здоров’я постраждалих та поранених, обсягом медичної допомоги, яка їм надається. Глава держави подякував медичному персоналу госпіталя за надання медичної допомогти та лікування нацгвардійців та поліцейських.

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