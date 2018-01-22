Президент воїнам-афганцям: Вдячний всім, хто, змінивши цивільний одяг на військову форму, став на захист української землі

Українські воїни-афганці з першого дня вийшли на Майдан, протестуючи разом з українським народом проти свавілля режиму, першими у найтяжчі місяці війни стали на захист України від російської агресії. І по нині перебувають на передньому краї боротьби з агресором. Про це сказав Президент Петро Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

«Сьогодні в цій залі присутні багато з тих, хто з першого дня вийшов на Майдан. І був там пліч-о-пліч з українським народом. Це був протест проти свавілля режиму. Особливо тоді всіх вразила організованість і рішучість ветеранів-афганців, які зіграли важливу роль у тому, що наш Майдан вистояв, і Революція Гідності також перемогла значною мірою дякуючи вашим зусиллям», - звернувся до присутніх Петро Порошенко.

Президент особливо відзначив важливість і надзвичайну цінність застосування бойового досвіду афганців для українського війська: «Особливо, це відбувалось на моїх очах, в перші, найтяжчі місяці війни, у захисті України від російської агресії». «І по сьогодні сотні загартованих у боях ветеранів перебувають на передньому краї боротьби з агресором, виконуючи надважливі завдання у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших силових підрозділів», - додав він.

«Ми завжди будемо пам’ятати, що багато з ветеранів-афганців віддали життя, захищаючи зараз Вітчизну зі зброєю в руках», - наголосив Глава держави.

Президент нагадав про героїчного командира «афганської» сотні Самооборони Майдану старшого сержанта Олега Міхнюка, який під час Революції Гідності був постійно на Майдані. За мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, Глава держави присвоїв Олегу Міхнюку високе звання Героя України посмертно.

«Низький уклін воїнам та їхнім родинам від мені, як Президента, Верховного Головнокомандувача, від усього українського народу за подвиг та самопожертву», - зазначив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять полеглих.

«Я щиро вдячний всім, хто, вже не вперше, змінивши цивільний одяг на військову форму, зайняв абсолютно чітку активну громадянську позицію, став на захист української землі, на захист української держави. Ваш бойовий досвід необхідний державі – нашій рідній, українській, яку ми нікому не віддамо», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «Ми пишаємося самопожертвою усіх, хто добровільно і без жодних вагань в перші дні стали до зброї, щоб захистити державу, приєдналися до загальнонаціонального волонтерського руху». За його словами, це було особливо важливо у перші дні, у перші місяці, коли не було боєздатної армії.

«Я ще раз наголошую – прямо з Майдану, сотні воїнів-афганців пішли до лав Збройних Сил України, до лав Національної гвардії, що створювалась тоді. Були кістяком новостворених підрозділів. А ті, хто за віком не мав можливості брати безпосередню участь у бойових діях, приєдналися до волонтерського руху і зараз продовжують залишатися надійними бойовими наставниками для молоді», - сказав Президент та додав що «молодь у нас зараз така, що сама кого хочеш навчить».

Президент також відзначив, що нині в Україну приїжджають іноземні радники і вони позитивно відгукуються про сучасний стан Збройних Сил. «Якщо в перші місяці вони приїжджали до нас передавати нам досвід, то на сьогоднішній день такою ж мірою вони приїжджають до нас вчитися. Вчитися в українських воїнів, як потрібно бити агресора», - констатував він.