Президент вручив чемпіону ХХІІІ зимових Олімпійських ігор Олександру Абраменку орден «За заслуги»

Президент Петро Порошенко зустрівся із чемпіоном ХХIII зимових Олімпійських ігор з фристайлу Олександром Авраменком. Глава держави вручив спортсмену та головному тренеру збірної команди України з фристайлу Енверу Аблаєву високі державні нагороди – ордени «За заслуги» ІІІ ступеня.

Атлети відзначені за досягнення високих спортивних результатів на ХХIII зимових Олімпійських іграх 2018 року у місті Пхьончхані (Південна Корея), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.

«Найщиріші вітання. Це заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато хто для популяризації нашої держави і я вас вітаю з цією заслуженою перемогою», - сказав Петро Порошенко, вручаючи Олександру Авраменку відзнаку.

«Це ваше також величезне досягнення, величезна робота на всю нашу державу і я дуже радий за вас. Вся Україна, вся наша багатомільйонна нація бачила стрибок Олександра. Спасибі», - звернувся Президент до тренера спортсмена.

«В Україні дуже давно не було олімпійських медалей. Думаю, що це перемога. Про яку мріяли і, чесно кажучи, не всі вірили, що в нас буде золото. Я бачив твій вираз обличчя і як потім всі стрибали від радості», - додав Глава держави, згадуючи перегляд переможного виступу спортсмена.

«Ти вже назавжди в пантеоні слави українського олімпійського спорту», - додав він.

Олександр Авраменко розповів, що Міжнародний олімпійський комітет попросив надати одну з лиж, у яких він переміг на Олімпіаді, з автографом для музею у Лозані. «Я перебував у якомусь такому не зрозумілому відчутті. Це для мене був який сон. Але я дуже зрадів, що я зміг завоювати і принести Україні першу золоту медаль у нашому виді спорту», - сказав спортсмен.

Також Президент вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами, Олександра власне житло для нього було другою мрією після перемоги на Олімпіаді, він пообіцяв запросити Главу держави на новосілля.

На завершення зустрічі Президент ще раз подякував лижним акробатам за вагому перемогу, високий професіоналізм, відданість справі, патріотизм і здобуту славу в ім'я України та побажав здійснення усіх їх мрій. Олександр Авраменко. у свою чергу, вручив Главі держави сувенір з Олімпіади – символ ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

За результатами виступу на ХХIII зимових Олімпійських іграх 2018 року у місті Пхьончхані Національна збірна олімпійська команда України здобула 1 золоту медаль в змаганнях з лижної акробатики та посіла 21 місце в загальнокомандному заліку.