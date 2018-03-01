Президент вручив Хрест Івана Мазепи керівнику проекта «Діти Чорнобиля» організації «Global 2000» Кристофу Отто

Президент Петро Порошенко вручив відзнаку Глави Української держави Хрест Івана Мазепи керівнику проекта «Діти Чорнобиля» організації «Global 2000» Кристофу Отто.

Кристофа Отто нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань, плідну гуманістичну діяльність. З вересня 1995 року і по цей час Кристоф Отто є менеджером з проектів гуманітарного напряму для дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в організації «Global 2000».

«Великому другу України, який у рамках програми «Діти Чорнобиля», уявіть собі, протягом 20 років займався проблемою дитячої лейкемії в Україні. Австрійський громадянин допоміг врятувати життя сотень, а може й тисяч дітей з України», - повідомив під час брифінгу для ЗМІ Глава держави про рішення нагородити Кристофа Отто.

«Це справжня підтримка справжніх друзів і ми щиро вдячні за кожне врятоване життя», - подякував Петро Порошенко Крістофу Отто.

В свою чергу, Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен подякував за вручення ордена пану Отто, який добре відомий як еколог та людина, яка докладає великих зусиль для охорони довкілля. «В той же час, він є першим австрійцем, який одержав Хрест Івана Мазепи за свою роботу, за підтримку дітей, особливо дітей Чорнобиля та з Донбасу. Понад 150 дітей приїжджають щороку до Австрії і проходять там медичне обстеження. Ми раді, що ця ініціатива зберегла життя багатьом українським дітям», - наголосив він.