Президент вручив ордери на житло учасникам АТО: Обов’язок держави – віддячувати своїм захисникам за відвагу

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Львівщину вручив ордери на житло учасникам АТО. Глава держави наголосив на важливості підвищення не лише бойової здатності українського війська, а й на підвищені соціального захисту українського воїна.

Президент підкреслив, що народ вдячний армії – сьогодні це державна інституція, яка користується найбільшою довірою.

«Обов’язок держави – віддячувати своїм захисникам за відвагу», - підкреслив Глава держави.

За його словами, минулого року для наших воїнів збудовано 1043 квартири, а у бюджеті поточного року на будівництво та закупівлю житла для військовослужбовців передбачено понад 800 мільйонів гривень.

Крім того, за дорученням Президента триває будівництво 184 житлових комплексів для контрактників. «Йдеться не про казарми, а про сучасні комфортабельні гуртожитки», - сказав Петро Порошенко, і додав, що загальна вартість цього проекту – 2,6 млрд гривень.

Президент повідомив, що сьогодні у новому мікрорайоні Львова на щасливі сім’ї наших захисників очікують 20 квартир. «У числі новоселів – родина загиблого героя полковника Віктора Калитича, який добровольцем став на захист України та героїчно загинув під час виконання бойового завдання», - зазначив Петро Порошенко.

«Ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за Україну», - підкреслив Президент. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

Глава держави наголосив, що сьогодні житло отримують воїни, які з ризиком для життя зараз захищають Україну.

Президент привітав родини з отриманням нових квартир та побажав щастя, родинного затишку і дитячого сміху у ваших нових оселях.

За його словами, протягом останніх років Збройні Сили відродилися, зміцніли та змужніли, набули безцінного бойового досвіду. «Навчена та патріотично налаштована українська армія дає гідну відсіч російському агресору», - зазначив він, додавши, що чимало часу й зусиль пішло на те, аби дати в руки нашим воїнам критично необхідну зброю.

Президент нагадав, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянули державне оборонне замовлення на 2018 рік. Пріоритетними напрямами стане забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та збільшення кількості протитанкових ракетних комплексів і ракет до них, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних авіаційних комплексів та антиснайперських систем.

Петро Порошенко додав, що в новому році фінансування закупівлі озброєнь складе понад 21 мільярд гривень, що на 37% більше, ніж минулого року. «Це ті пріоритети про, які я, як Президент і Верховний Головнокомандувач кажу – нічого важливішого за армію сьогодні в Україні немає», - зауважив він.

По завершенні церемонії вручення ордерів та ключів від нових помешкань Президент поспілкувався з військовослужбовцями та членами їх родин.