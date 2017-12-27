Президент вручив сертифікат та ключі від нового будинку багатодітній родині на Одещині

Президент Петро Порошенко під час робочої прїздки до Одеської області відвідав родину Біленків у селищі Окни Одеської області, на базі якої у грудні 2017 року створено дитячий будинок сімейного типу в житлі. Президент вручив родині сертифікат та ключі від нового будинку.

Марина та Микола Біленки виховують сімох дітей: Євгена, 09.12.2004 року народження, Єлизавету 23.05.2009 року народження, Олексія 15.10.2004 р.н., Олександру, 24.07.2006 р.н. А також десятирічного Ігоря, шестирічного Давида та трирічного Данила.

Глава держави поспілкувався з родиною та оглянув їх нове помешкання. "Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю щастя у новій оселі", - сказав Петро Порошенко і вручив подарунки дітям.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, що супроводжував Президента, повідомив про ініціативу забезпечення житлом дітей-сиріт та облаштування будинків сімейного типу.

За його словами, в цьому році майже 60 будинків вже придбано в регіонах для облаштування будинків сімейного типу. Він також наголосив, що дружина Президента Марина Порошенко активно докладає зусилль до розробки проекту будинку сімейного типу, облаштоааного для дітей з інвалідністю.

Нове помешкання родини облаштовано кухнею, санвузлом, котельнею. Є господарські прибудови: 2 підвали, гараж, 4 господарських приміщення. На першому поверсі знаходяться: душова кабіна, санвузол, кухня, столова, господарське приміщення, 2 кімнати. На 2 поверсі: 4 кімнати, санвузол, коридор, балкон, 2 тераси.