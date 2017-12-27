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Президент вручив сертифікат та ключі від нового будинку багатодітній родині на Одещині

28 грудня 2017 року - 17:04

Президент вручив сертифікат та ключі від нового будинку багатодітній родині на Одещині

Президент Петро Порошенко під час робочої прїздки до Одеської області відвідав родину Біленків у селищі Окни Одеської області, на базі якої у грудні 2017 року створено дитячий будинок сімейного типу в житлі. Президент вручив родині сертифікат та ключі від нового будинку.

Марина та Микола Біленки виховують сімох дітей: Євгена, 09.12.2004 року народження, Єлизавету 23.05.2009 року народження,  Олексія 15.10.2004 р.н.,  Олександру, 24.07.2006 р.н. А також  десятирічного Ігоря, шестирічного Давида та трирічного Данила.

Глава держави поспілкувався з родиною та оглянув їх нове помешкання. "Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю щастя у новій оселі", - сказав Петро Порошенко і вручив подарунки дітям.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, що супроводжував Президента,  повідомив про  ініціативу забезпечення житлом дітей-сиріт та облаштування будинків сімейного типу.

За його словами, в цьому році майже 60 будинків вже придбано в регіонах для облаштування будинків сімейного типу. Він також наголосив, що дружина Президента Марина Порошенко активно докладає зусилль до розробки проекту будинку сімейного типу, облаштоааного для дітей з інвалідністю.

Нове помешкання  родини облаштовано кухнею, санвузлом, котельнею. Є господарські прибудови: 2 підвали, гараж, 4 господарських приміщення. На першому поверсі знаходяться: душова кабіна, санвузол, кухня, столова, господарське приміщення, 2 кімнати. На 2 поверсі: 4 кімнати, санвузол, коридор, балкон, 2 тераси.

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Робоча поїздка Президента до Одеської області

28 грудня 2017 року - 15:13
Президент Петро Порошенко під час робочої прїздки до Одеської області вручив сертифікат та ключі від нового будинку багатодітній родині Біленків, 28 грудня 2017 року
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