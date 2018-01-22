Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України Решата Аметова, нагородженого посмертно, його братові

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Решату Аметову посмертно. Глава держави вручив нагороду брату загиблого Героя.

«Решат - людина, яка не уявляла життя без українського Криму і не уявляла життя без свободи. Людина, яку неможливо було скорити і для того, щоб подолати його опір, ці злочинці, ці терористи прийняли рішення його вбити», - наголосив Президент та нагадав, що «рівно чотири роки рідні востаннє бачили Решата, коли він йшов до військкомату для того, щоб записатися до лав добровольців захищати українську землю».

«Але він - живий. Він живий в пам’яті кримськотатарського народу, ставши не просто Героєм, а символом. Символом боротьби за Крим і надією на те, що ми Крим повернемо», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, Решат Аметов став Героєм українського народу. Президент наголосив, що для нього висока честь вручити нагороду братові загиблого героя Рефату Аметову та запевнив, що його подвиг будуть завжди пам’ятати.

«Ми будемо робити все, щоб якнайскоріше повернути Криму в Україну», - сказав він.

В свою чергу, брат Героя Рефат Аметов подякував Президентові за високу державну нагороду та сказав, що його брат завжди пишався тим, що він був громадянином України.

«Я прошу Вас, пане Президенте, докласти зусиль, знайти винних в смерті брата, затримати їх та покарати. Я вдячний Вам за те, що в 2014 році Ви були одним з перших, хто оцінив вчинок Решата. Це було дуже важливо», - сказав Рефат Аметов та подякував усім українцям, які допомогли дітям Решата, які залишилася сиротами.

Президент наголосив, що українська влада робить усе, щоб знайти виконавців цього злочину. Він зазначив, що існує дві сторони – суд над зрадником Януковичем та міжнародний суд над Росією.

«Колишній президент Янукович, який запросив Збройні сили Російської Федерації до вільної, суверенної держави Україна. Зараз відбувається суд над ним – об’єктивний, відкритий, справедливий і незалежний. І у справедливому суді буде оголошений вирок злочинцеві за державну зраду», - сказав Президент. Він також додав, що Україна ініціювала судовий позов в ООН проти Росії як країни-агресора.

«Ми з вами. Немає жодних сумнівів. Я на власні очі бачив і «самооборону» і «зелених чоловічків», які з Росії прийшли вбивати українців, спочатку в Крим, а потім на Донбас», - сказав Президент.

Заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз звернувся до Президента: «Наш народ дуже сподівається на нашу державу Україну. І особлива надія у них, перш за все, пов’язана з Вами - новим Президентом нової України».

Він наголосив, що кримськотатарський народ дуже близько сприймає слова та діяльність Глави держави. «Це надихає на боротьбу. Я знаю, що ми будемо сидіти у тюрмах. На жаль, будемо гинути. Але ми знаємо за що ми це робимо», - сказав Ахтем Чийгоз та додав: «Ми - за спільне майбутнє».

«На Вас покладена місія найголовніша для нашого народу - це національна територіальна автономія. І будьте впевнені - Ви залишитесь у пам`яті нашого народу як борець за незалежність України і як борець за наш народ. Саме Ви сказали з високої трибуни в Америці, що Ви - кримський татарин. І це народ ніколи не забуде», - звернувся він до Петра Порошенка.

Заступник Голови Меджлісу також подякував за найвищу державну нагороду Решату Аметову.

В свою чергу, Президент висловив переконання, що «Україна давно б мала зробити національну автономію кримськотатарського народу в Криму». «Можливо і ситуація розвивалась по-іншому», - додав він.