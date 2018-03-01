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Церемонія вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка
Церемонія вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2018 року - 11:36

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Президент: Всі ми – тарасівці, всі ми – Тарасові діти

9 березня 2018 року - 11:53

Президент: Всі ми – тарасівці, всі ми – Тарасові діти

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко відвідав Національний музей  Тараса Шевченка та взяв участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Президент нагадав про історичну подію, коли влітку 1891 року невелика група студентів, найвідомішим з якої був Іван Липа, під час прощі до Канева заприсяглася створити українську таємну політичну структуру. «Їх тоді було лише четверо  тих, хто заснував «Братство тарасівців» - ймовірно, першу на Наддніпрянщині організацію, яка поставила на порядок денний питання про політичну незалежність України», - зазначив Петро Порошенко.

«Сьогодні десятки мільйонів українців цілого світу – не лише в Україні, а й на всьому просторі від Аргентини до Австралії – члени цього Братства. Всі ми – тарасівці, всі ми – Тарасові діти», - сказав він.

Президент навів слова Генріха Гейне, який говорив про Біблію як «переносну Вітчизну євреїв» - з нею вони, гнані, мандрували світом.

«Такою самою «переносною Вітчизною» для українців, куди б їх не закидала доля, був «Кобзар» Шевченка. Саме так говорив Іван Дзюба: «Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу»,  - сказав Президент та додав: «Кобзар», хоча його автор і не ставив таких далекоглядних цілей, -  перший і наріжний камінь в розбудові незалежної України. На ньому стоїмо й стояти будемо».

Глава держави наголосив, що на кожному крутому повороті історії, особливо в годину важких випробувань, українці черпали сили із пророчих слів й думок Шевченка.

«Так і тепер. «Борітеся – поборете, вам Бог помагає», - з цими рядками з «Кавказу» пішов у вічність наш перший Герой Небесної Сотні Сергій Нігоян. «Вогонь запеклих не пече», - рядок із «Гамалії» супроводжував нас у найтяжчі дні Майдану під час Революції Гідності», - сказав Петро Порошенко.

«Настав час, Шевченко одягся у військовий однострій, а його образ в стилі «мілітарі» надихає і зараз наших бійців, які боронять країну від російського агресора. «Учітеся, брати мої, думайте, читайте», - оком мудрого наставника дивиться він на дітей в абсолютно кожній українській школі», - підкреслив Президент.

Глава держави нагадав слова Івана Франка, який в «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 року» визнав унікальну роль Шевченка у формуванні сучасної української літературної мови, яка «вибухла мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою доти в українськім письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією».

 

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Церемонія вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2018 року - 11:36
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