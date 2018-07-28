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Президент: Мільйони українців очікують на автокефалію Православної Церкви, яка довершить утвердження незалежності України і укріпить міжконфесійний мир
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Урочисті заходи з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України
Урочисті заходи з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України

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Президент взяв участь у хресній ході з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України

28 липня 2018 року - 13:34

Президент взяв участь у хресній ході з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у хресній ході з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України.

Віруючі Української православної церкви Київського Патріархату на чолі з патріархом Філаретом та віруючі УАПЦ на чолі з митрополитом Макарієм пройшли хресною ходою до скверу біля пам’ятника Святому Рівноапостольному Князю Володимиру Великому.

Глава держави разом з дружиною також взяв участь у молебні за Україну та Українську Помісну Православну Церкву.

У святковому заході взяли участь представники Уряду, члени Всеукраїнської ради церков, відомі громадські діячі, волонтери, представники культури, науки та освіти.

 

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