Президент взяв участь у святі останнього дзвоника Ямницького ліцею: Це зворушлива подія, яка відкриває двері у велике життя випускникам

Президент Петро Порошенко відвідав Ямницький ліцей Ямницької об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області, де привітав школярів та випускників зі Святом останнього дзвоника.

«Це дуже зворушлива, дуже хвилююча подія, яка відкриває двері у велике життя випускникам школи. Дуже ретельно вони готувалися до цього дня – вчилися, виховувалися. Вчилися не лише знанням, вчилися любити Батьківщину, вчилися дружити, бути гідними громадянами нашої фантастичної держави, де нам всім пощастило жити», - зауважив Глава держави.

Президент відзначив, що ліцей був добре відремонтований, і це відбулося в тому числі завдяки президентській програмі децентралізації. «Гарні люди були обрані до керівництва громад – відповідальні, які вміють господарювати. І від яких сьогодні залежить розвиток всієї громади. І першим пріоритетом для себе вони обирають інвестиції в школу. Це не є фінансові видатки – це є інвестиції в майбутнє», - наголосив він.

Окремо Глава держави відзначив понад 30 випускників ліцею, які вступили до лав Збройних Сил і пішли боронити державу. «Один з них – Руслан Юрчишин, став снайпером. І, на жаль, передчасно пішов з життя. І саме сьогодні його день народження. Йому мало би виповнитися 36 років», - сказав Президент. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за Україну.

Президент також відзначив реформу освіти. «Перші першокласники, які підуть в школу цього року, будуть навчатися вже 12 років. Це буде інтерактивна форма навчання із застосуванням сучасних методів навчання, комп’ютерів, інтерактивних дошок», - сказав він.

Глава держави вручив сертифікат на інтерактивну панель для ліцею виконувачу обов’язків директора навчального закладу Йордані Лесів.

По завершенні урочистого заходу Президент поспілкувався із учнями, їх батьками та вчителями ліцею.

У Ямницькому ліцеї навчається 57 дошкільнят та 290 учнів.

Впродовж 2016 – 2017 років проведено реконструкцію незавершеного будівництва корпусу № 2 Ямницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (збудовано у 1993-1994 роках) під навчально-виховний комплекс. У 2018 році за рішенням сесії Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Ямницький НВК перейменовано на Ямницький ліцей.

Кошторисна вартість об’єкта становить 11,7 млн. грн. (будівельні роботи – 7,7 млн. грн., устаткування – 1,6 млн. грн., інші – 2,4 млн. грн.), з них: 3,4 млн. грн. – кошти Ямницької сільської ради та 8,3 млн. грн. – кошти благодійного фонду «Ямниця» (благодійний внесок ПАТ «Івано-Франківськцемент»).