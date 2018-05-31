Президент взяв участь у відкритті ІV Міжнародного музичного фестивалю «Odessa Classics»

«Високе виконавське мистецтво, майстерність, розвиток творчих традицій, популяризація кращих надбань класичної та сучасної музики, рівно як і пошуки нових форм – це те, що найкраще характеризує «Odessa Classics», - сказав Президент Петро Порошенко під час викриття ІV Міжнародного фестивалю «Odessa Classics».

Глава держави наголосив, що одесити та гості міста зможуть протягом декількох днів доторкнутись до великого, геніального мистецтва: «Четвертий рік поспіль, стараннями ентузіастів, геніальних людей все більше і більше людей долучається до нього».

Президент також зазначив, що свою творчість в Одесі починали багато всесвітньо відомих митців, зокрема Святослав Ріхтер і Давид Ойстрах. «Говорять: якщо ти «пройшов» Одесу – ти «пройдеш» всюди. Я впевнений, що такий вимогливий, вишуканий, витончений, інтелігентний глядач, слухач може бути лише в Одесі», - зауважив він.

Президент нагадав, що за останній період в Україні відбулось багато масштабних подій – і фінал Ліги Чемпіонів з футболу, і великий форум, який зібрав найбільші світові компанії, що готові інвестувати в економіку держави. «Але все це марно – і футбол, і гроші, і економіка, якщо немає культури», - переконаний Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що музичний фестиваль співпадає з Міжнародним днем захисту дітей. «Приємно, що в рамках «Odessa Classics» відбувається творчий конкурс серед учнів музичних шкіл пам’яті відомого професора Серафими Могилевської. Я бажаю успіху всім дітям, бо це майбутнє України», - сказав він.

«Не можу зараз не згадати українського оперного співака, який хотів присвятити все своє життя класичній музиці, досяг успіху на європейських сценах, але у найважчу годину пішов боронити Україну і загинув від руки ворожого снайпера. Його ім’я ви знаєте. Це – Герой України Василь Сліпак», - звернувся до присутніх Президент.

Присутні аплодисментами вшанували пам'ять Василя Сліпака.

Глава держави також звернувся до організаторів фестивалю: «Було б добре, якби один із заходів «Odessa Classics» був присвяченій цьому митцеві –Василю Сліпаку».

Президент подякував усім, хто долучився до організації цього авторитетного фестивалю. «Впевнений, що аналогів і краще фестивалю класичної музики, ніж «Odessa Classics», точно не існує в Україні, і важко знайти в світі. Рівень виконавців, які приїхали в Одесу, є запорукою того, що статус і планку фестивалю надалі ми будемо тримати дуже високо», - сказав він.

Особливі слова подяки Петро Порошенко висловив ініціатору і президенту фестивалю – видатному піаністові, народному артисту України Олексію Ботвінову. «Переконаний, що фестиваль і надалі буде виконувати дуже шляхетну місію і сприятиме міжнаціональному культурному взаємозбагаченню», - додав Президент, побажавши: «Нехай музика долає кордони і наповнює наші серця любов’ю, красою, гармонією та добром».