Президент взяв участь у відкритті виставки AGRITEQ-2018 у Катарі, де представлена українська експозиція

Президент України Петро Порошенко, у ході офіційного візиту до Держави Катар, взяв участь у відкритті виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Президент оглянув виставку, в тому числі стенди, де представлені українські виробники. Разом з Главою Української держави з роботою виставки ознайомились Прем’єр-міністр, Міністр внутрішніх справ Катару шейх Абдулла бін Насер бін Халіф Аль Тані, а також Міністр економки і торгівлі Держави Катар шейх Ахмед бін Джасім бін Мохаммед Аль Тані.

Глава держави привітав українських учасників виставки та зауважив, що сьогодні буде підписано низку документів, зокрема щодо захисту інвестиції та відкриття ринків для українських виробників.

Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 – найбільша міжнародна спеціалізована сільськогосподарська виставка, яка проводиться в Катарі у місті Доха з 2012 року.

Виставка має на меті зібрати пропозиції провідних виробників агропромислової продукції, новітньої техніки і технологій у сільськогосподарській сфері з метою їхнього можливого використання для забезпечення продовольчої безпеки Держави Катар.

У роботі минулорічної виставки AGRITEQ-2017 взяли участь понад 120 компаній з 20 країн світу: Єгипет, Ефіопія, Німеччина, Королівство Саудівська Аравія, Китай, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Мексика, Туреччина, ОАЕ, Україна, Японія та ін.