Президент взяв участь у запуску першої лінії зернового термінала в порту «Южний»: Це лише перший крок, що дозволить прискорити розвиток портової інфраструктури

У рамках робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко ознайомився із ходом реалізації інвестиційного проекту Cargill – «MV Cargo» та розвитком портової інфраструктури у акваторії Аджалицького лиману. Глава держави оглянув хід будівництва нового зернового терміналу та причалів № 22, 25. Під час ознайомлення Петро Порошенко також оглянув новозбудовану станцію вивантаження вагонів терміналу.

Президент разом з генеральним директором компанії «ТІС» Андрієм Ставніцером та головою правління цієї ж компанії Олегом Кутателадзе здійснив запуск першого пускового комплексу зернового терміналу.

«Це лише перший крок, який дозволить нам прискорити розвиток портової інфраструктури», - наголосив Глава держави. Президент розповів про проведені переговори в рамках візиту до Сполучених Штатів Америки та досягнення домовленостей про різке збільшення співпраці зі США. «За останній рік обсяг нашої взаємної торгівлі і інвестицій зріс в чотири рази. І Cargill є одним із лідерів американських компаній, які працюють на українському ринку і готові збільшувати обсяг інвестицій», - зауважив він.

За його словами, для того, щоб реалізовувати цей проект і Україна змогла приймати найсучасніші і найбільші кораблі, обробляти їх та продукцію українських виробників швидко і за конкурентною ціною розвозити по всьому світові, було задіяно величезну кількість людей і ресурсів, в тому числі ЄБРР, бюджет і асоціація морських портів.

Президент зауважив, що запуск лінії терміналу збільшує можливості по перевалці продукції агропромислового сектору. «Кожен рік із застосуванням новітніх технологій Україна нарощує виробництво зернових. 45-50 млн тон зерна на рік сьогодні вже врожай, який нікого не дивує», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що левова частина йде на експорт, забезпечуючи стабільність національної грошової одиниці, валютного і платіжного балансів України.

«Тому для нас розвиток портової інфраструктури – це питання національної і державної безпеки. І ви робите надзвичайно важливий внесок в цю безпеку», - зауважив Президент.

Глава держави також розповів, що під час переговорів з керівництвом компанії DP World в ОАЕ відзначив важливість інвестицій в створення приватної інфраструктури, участь в концесії, що забезпечать ефективну роботу за сучасними технологіями без корупції з величезними надходженнями до державного бюджету, застосуванням найсучасніших моделей, які дозволять Україні виграти конкуренцію і відновити її статус як великої транзитної держави.

Президент наголосив, що сьогодні відбувається запуск дуже важливого етапу проекту, який «набагато підвищить конкурентоздатність української аграрної сфери і зробить ще більш привабливими інвестиції в Україну».

Новий зерновий термінал порту «Южний» потужністю 5 млн тон на рік зможе забезпечувати понад 10% експорту українських зернових на рік. Комплекс буде обладнаний 14 силосами по 15 тис. тон і складом підлогового зберігання на 80 тис. тон. Добова потужність по прийому і розвантаженню зерна залізницею складе 9 тис. тон. Здійснюється будівництво нової станції розвантаження залізничних вагонів і вантажного автотранспорту.

Також буде змонтовано 5 конвеєрів для переміщення зерна зі станції розвантаження вагонів на основний склад і силос. Продуктивність конвеєрів бренду GSI становить – 500 тон на годину кожен. На терміналі зможуть розвантажуватися від 256 вагонів і понад 790 автомобілів на добу. Планується побудувати причал №25 довжиною 385 метрів, з глибинами 16 метрів. Новий причал в порту «Южний» будується вперше за останні 8 років.