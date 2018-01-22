Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

Президент Петро Порошенко звернувся до Голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, Генерального прокурора України Юрія Луценка, Міністра юстиції Павла Петренка та Міністра закордонних справ Павла Клімкіна терміново опрацювати план спільних дій на випадок, якщо «Газпром» не виконуватиме рішення Стокгольмського арбітражу.

Під час засідання Ради Національної безпеки і оборони Глава держави зазначив, що за рішенням Стокгольмського арбітражу «Газпром» має сплати на користь НАК «Нафтогаз України» більше 2,5 млрд доларів, при чому протягом дуже короткого часу.

«І якщо «Газпром» не сплатить ці гроші, НАК «Нафтогаз України» має добитися арештів активів «Газпрому» і забезпечення виконання цих рішень. У нас є достатньо активів, які задіяні, на кшталт «Північного потоку-2», - підкреслив Петро Порошенко.

«НАК «Нафтогаз України» може розраховувати на повну підтримку з боку держави і з боку Президента. Це надзвичайно важливо», - наголосив він.

За словами Президента, неповага до виконання рішень суду має надзвичайно важливі геополітичні наслідки. «Як тоді взагалі Європа може розраховувати на надійність цього постачальника газу»,- додав Президент. При цьому він зазначив: «про який взагалі «Північний потік-2» чи «Турецький потік» може йти мова, коли компанія офіційно заявляє в перемовинах з НАК «Нафтогаз України», що вона не збирається виконувати рішення суду».

«Стокгольмський арбітраж вже другим своїм рішенням протягом останнього року дав абсолютно чітку оцінку газовим угодам 2009 року. Арбітраж не міг не стати на наш бік. Тому що обидві угоди – що на постачання газу, що на газовий транзит були для України кабальними», - підкреслив Президент. Він зауважив, що «не хотів би зупинятися на питанні про політичну відповідальність українських підписантів цих контрактів». «Про це нехай говорять в парламенті, в суспільстві», - підкреслив Петро Порошенко та додав: «Ми ж з вами маємо дивитися на цю історію під кутом фінансової та енергетичної безпеки держави».

Президент також наголосив, що «Газпром» традиційно недолуго намагається знову скористатися похолоданням і демонстративно нехтує рішенням арбітражу не лише в частині перерахування коштів, а й в частині обмеження або зниження тиску в транзитному газопроводі. «Я сприймаю це як прояв російської агресивної зневаги до загальновизнаних норм і правил. Ці дії російського монополіста більше не викликають у нас жодної паніки і не можуть нас повернути в колію патологічної залежності від російського газу», - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що функціонування економіки України вже достатньо довгий період, ще з 2015 року, відбувається без російського газу. «Маємо досвід ефективної роботи, купуючи газ на ринках ЄС. І якщо «Газпром» не схаменеться та не виконає рішення арбітражу відповідно до цивілізованих правил, то ми скористаємося всіма правовими інструментами відповідно до нью-йоркської конвенції про виконання арбітражних рішень. Закон і міжнародне право знаходиться зараз на боці України, як і в інших конфліктах з РФ», - підкреслив Петро Порошенко. Він висловив сподівання, що «Стокгольмський арбітраж вилікував українців нарешті від «стокгольмського синдрому».

Президент також звернувся до Міністра юстиції ініціювати в рамках Угоди про асоціацію з ЄС трьохсторонніх консультацій, щоб проінформувавши європейських партнерів про відповідну поведінку російського газового монополіста. Крім того, Глава держави доручив Секретарю РНБО разом з урядовцями наступного тижня підготувати відповідні пропозиції для проведення в разі необхідності засідання РНБО з питань енергетичної безпеки.

«Ми нікому не дамо поставити Україну на коліна», - резюмував Петро Порошенко.

Принагідно Глава держави подякував Уряду Арсенія Яценюка, який ініціював у свій час судовий розгляд, керівництву НАК «Нафтогаз України», яке в тісній координації з керівництвом держави забезпечило ефективний захист національних інтересів України в судовому розгляді в Стокгольмі.

«Уявіть собі, лише одним вчорашнім рішенням Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США. А якщо додати рішення і роботу Генеральної прокуратури – конфіскувала в режимі спецконфіскації ще 1 млрд 600 млн. Зверніть увагу – 6 млрд 200 млн протягом останніх 12 місяців або надійшли, або мають надійти до державної скарбниці внаслідок скоординованих наших дій», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави акцентував увагу присутніх на позитивних змінах та досягненнях в газовому секторі нашої держави, а саме у боротьбі з корупцією в газових питаннях та наголосив на важливості превентивної складової, коли «ми ліквідовуємо різноманітні схеми, знищуємо саме підґрунтя для корупційних дій». «Викорінення корупції в газовій сфері, коли десятиліттями Україна сиділа на газовій російській голці. А найбільш «везучі» українці і росіяни по обидва боки кордону, неначе на молочній річці з кисільними берегами, знімали вершки у вигляді казкової корупційної ренти», - сказав Глава держави.