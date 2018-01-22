Президент: Є абсолютне розуміння, що миротворча місія є ключовою складовою мирного мінського процесу

Президент Петро Порошенко переконаний, що для запровадження повномасштабної місії миротворців ООН, яка забезпечить повернення окупованих територій під український суверенітет, потрібно дотиснути Росію. Розуміння необхідності такої місії у ключових міжнародних партнерів є, наголошує Глава держави.

«На сьогоднішній день мені здається, що ідея миротворців, оволоділа умами людей, які приймають рішення, в тому числі і тут, у Мюнхені на безпековій конференції. На мою думку, є абсолютне розуміння, що це є ключовою складовою мирного мінського процесу», - наголосив Петро Порошенко.

«Для того, щоб в Україні було запроваджено повномасштабну місію миротворців ООН, яка забезпечить повернення цих територій під український суверенітет, потрібна лише одна річ - дотиснути Росію», - сказав Президент.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ, за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції, Глава держави нагадав, що існує декілька доповідей з цього приводу. Він зауважив, що існує багато позицій імплементації його ініціативи, яка була започаткована на початку 2015 року, про те, що для забезпечення безпекового компоненту Мінських угод найбільш реальним кроком є запровадження миротворчої місії.

При цьому, Президент уточнив: «Не якоїсь екзотичної - миротворці не мають бути ескорт-сервісом вздовж лінії зіткнення. Ми не маємо мати якісь обрізані повноваження».

«Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування. Миротворці мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території. Ми можемо говорити, що обов’язковим компонентом має бути присутність миротворців на неконтрольваній ділянці українсько-російського кордону для того, щоб зупинити інфільтрацію російських військ і російських боєприпасів, пального і військової техніки на територію України», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, з більшості інших позицій можна вести відкритий діалог і пошук компромісів. Зокрема, щодо функціональних етапів; країн, які можуть брати участь у миротворчій операції. Він акцентував на принципі миротворчих операцій, який полягає в тому, що у складі миротворчої місіі як правило участі не беруть сусідні країни.

Президент також підкреслив, що ключова позиція - якнайшвидше перейти до дискусії по суті щодо миротворчої місії.