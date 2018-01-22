Президент закликав Польщу до об’єктивності та діалогу

Президент Петро Порошенко глибоко стурбований рішенням польського парламенту.

«Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними», - зазначається на сторінці Глави держави у Facebook.

Президент зауважив: «Ми насамперед пам‘ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду. Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею».

«Закликаю Польщу до об’єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо», - зазначив Глава держави.