Президент закликав посилити санкції проти російської влади та причетних до так званого виборчого процесу в Криму

Президент Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити санкції проти російської влади і осіб, які були причетні до організації та проведення так званих виборів у окупованому Росією Криму.

«Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади», - наголосив Глава держави у заяві у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією так званих виборів в тимчасово окупованому півострові.

«Легітимність президентських виборів в РФ та нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не лише незаконним проведенням голосування в тимчасово окупованому Криму. Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами в демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей», - зазначив він.

«І ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, але й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії», - сказав Президент.

«Спільними зусиллями, нашою єдністю і міжнародною солідарністю забезпечимо деокупацію Криму та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повагу до міжнародного права!», - додав він.

Петро Порошенко також зауважив, що український Крим в «кайданах російської окупації перетворився на півострів несвободи та військову базу» і запевнив, що українська влада посилить роботу з відстоювання прав громадян, що нині проживають на півострові та зі звільнення заручників.

«Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Україна також продовжить боротьбу за звільнення всіх без виключення українських політичних в’язнів, які перебувають за гратами на півострові та в Росії», - сказав Глава держави.