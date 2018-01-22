Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч зі спікером Парламенту Австрії

8 лютого 2018 року - 19:17

Більшість інвесторів задоволені реформами та прогресом, який зараз демонструє Україна – зустріч Президента України з Федеральним канцлером Австрії

8 лютого 2018 року - 19:07

Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру – Президент

8 лютого 2018 року - 18:38

Президент запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української ГТС

8 лютого 2018 року - 18:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Австрії
Робочий візит Президента України до Австрії

8 лютого 2018 року - 15:08

Перейти до всіх галерей

Президент запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української ГТС

8 лютого 2018 року - 18:14

Президент запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української ГТС

Президент Петро Порошенко запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української газо-транспортної системи та переконаний, що Європейський Союз здатен забезпечити єдність у питанні російського проекту «Північний потік – 2».

«Щодо енергетичної співпраці з Австрією – ми будемо щасливі запросити, в тому числі, і австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української газо-транспортної системи. Ми впевнені в тому, що це є прибутковий і ефективний економічний проект», - сказав Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом за підсумками переговорів.

«В той же час, проект «Північний потік – 2» значною мірою є проектом політичним, який немає економічного сенсу. Ми впевнені в тому, що буде достатньо сил для того, щоб забезпечити єдність Європейського Союзу і знайти такі позиції, які дозволять зробити економіку Євросоюзу більш конкурентоздатною», - наголосив Глава Української держави.

ф

Робочий візит Президента України до Австрії

8 лютого 2018 року - 15:08
Версія для друку