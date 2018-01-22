Президент запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української ГТС

Президент Петро Порошенко запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української газо-транспортної системи та переконаний, що Європейський Союз здатен забезпечити єдність у питанні російського проекту «Північний потік – 2».

«Щодо енергетичної співпраці з Австрією – ми будемо щасливі запросити, в тому числі, і австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української газо-транспортної системи. Ми впевнені в тому, що це є прибутковий і ефективний економічний проект», - сказав Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом за підсумками переговорів.

«В той же час, проект «Північний потік – 2» значною мірою є проектом політичним, який немає економічного сенсу. Ми впевнені в тому, що буде достатньо сил для того, щоб забезпечити єдність Європейського Союзу і знайти такі позиції, які дозволять зробити економіку Євросоюзу більш конкурентоздатною», - наголосив Глава Української держави.