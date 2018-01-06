Президент запросив усіх до конструктивної роботи із успішного ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд України

Президент Петро Порошенко запросив до конструктивної роботи, щоб законопроект про Антикорупційний суд України був успішно ухвалений і ефективно запрацював.

«Цього року ми запустимо створення суду, і мій законопроект вже розглядається у Верховній Раді. Запрошую усіх вас до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його успішного ухвалення. Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції. Але також дотримуючись української Конституції, принципів українського суверенітету та законодавства», - сказав Глава держави під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Президент додав: «Цей суд стане останнім і вирішальним елементом в новій антикорупційній архітектурі України. Водночас, ми не лише розбудовуємо антикорупційну каральну систему, але й викорінюємо підґрунтя для корупції».

Глава держави зауважив, що за кілька років було «з корінням вирубано» низку корупційних схем, які процвітали десятиліттями. За словами Петра Порошенка, вдалося прибрати багатомільярдну корупцію зі сфери газових відносин з Росією, а «Нафтогаз» із «чорної діри» перетворився на одну із найпрозоріших українських компаній. «Платформа ProZorro оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів. Система електронного відшкодування ПДВ, яку ми запустили минулого року, поклала край укоріненим та масштабним зловживанням у цій сфері», - зауважив Президент.

Глава держави також наголосив, що важливим запобіжником корупції стала політика децентралізації. «На зміну безпосереднім контактам з чиновниками приходить розгалужена мережа центрів надання адміністративних послуг», - зазначив Президент. За його словами, Україна впевнено тримає лідерські позиції щодо прогресу відкритості даних, демонструючи безпрецедентну прозорість. «Все це могли зробити і до нас. Але це зробили ми», - зазначив Глава держави. Він подякував Уряду, Парламенту і своїй команді за досягнення.

«Ми й надалі будемо викорінювати саме підґрунтя корупції. І нам лише хотілося б, щоби такі зусилля зустрічали все ж таки належну оцінку української та світової громадськості і надихали кожного з нас», - зазначив Глава держави.