Президент заснував державну стипендію ім. Левка Лук'яненка для підтримки заручників, які утримуються в російському полоні

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей».

Цим актом Глава держави засновує державну стипендію імені Левка Лук'яненка для підтримки згаданих осіб.

Президент доручив Кабінету Міністрів України вжити необхідних заходів з метою виплати стипендії вже у поточному році.

Уряд також має вжити необхідних заходів для захисту прав, свобод і законних інтересів відповідної категорії осіб, опрацювати питання щодо їх соціального захисту.

Крім того, Кабінет міністрів має також забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, спрямованих на реабілітацію та адаптацію звільнених осіб, які незаконно були затримані, утримувалися Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, та членів їх сімей.