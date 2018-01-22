Президент затвердив План проведення багатонаціональних військових навчань у 2018 році

Президент Петро Порошенко затвердив «План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2018 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях». Про це йдеться у відповідному Указі Глави держави.

Також Петро Порошенко підписав Закон № 2270-VIII «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі в багатонаціональних навчаннях».

Згідно з документами, в Україні цього року планується провести низку багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів Збройних Сил: українсько-американські навчання «Репід Трайдент – 2018», українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2018», багатонаціональні навчання «Світла Лавина – 2018», багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018» та українсько-румунські навчання «Ріверіан – 2018».

Реалізація положень Закону та Указу забезпечить виконання завдань у галузі безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави, підвищить ефективність реалізації національних програм щодо розвитку власних Збройних Сил та виконання зобов'язань нашої держави як учасниці програми «Партнерство заради миру», а також зобов'язання України як держави – учасниці Угоди між державами – учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, Додаткового і Подальшого додаткового протоколів до цієї Угоди, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою. Також проведення навчань дасть можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів, робіт, послуг для підрозділів інших держав.

Відповідальність за підготовку і проведення у 2018 році багатонаціональних військових навчань на території України та забезпечення участі підрозділів Збройних Сил нашої держави у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2018 році покладається на Міністра оборони України.

Указ набирає чинності в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8 Закону України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України», крім статті 1 та пункту 2 статті 4, які набирають чинності з дня опублікування Указу.

Закон набирає чинності з дня опублікування.