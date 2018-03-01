Президент затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України

Президент Петро Порошенко підписав Указ № 57/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідні заходи застосовуються до юридичних осіб строком на один рік. Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб застосовуються до Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «БМ Банк».

Рішення було ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» та на підтримку пропозиції Національного банку України. Контроль за його виконанням покладається на Секретаря РНБОУ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінет Міністрів України разом із Нацбанком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим рішенням.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.