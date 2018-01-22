Президент: Завдяки, в тому числі і подвигу Героїв Крут, постала незалежна Україна

Президент Петро Порошенко відзначив, що 100-а річниця бою під Крутами є знаменним днем для кожного українця-патріота, а особливо для людей, які пов’язали своє життя зі Збройними Силами України.

«Бій під Крутами – одна із численних битв в одвічному «хрестовому поході» Росії проти України. Але Крути в просторі та часі буття українського народу посідають надзвичайно важливе місце. Ця назва, як писав Улас Самчук: «врізбилася у наше народне єство, у наш дух і нашу плоть», - зазначив Глава держави під час заходів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут у Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.

Президент процитував Євгена Маланюка, що реальним початком української визвольної революції стали саме Крути. «І хай наші тоді відступили зі станції, але ж тривалу історичну війну вони виграли. Бо завдяки, в тому числі і подвигу крутян, постала-таки незалежна Україна», - підкреслив Глава держави.

Президент нагадав, що ті учасники бою, хто вижив, продовжили боротьбу за самостійність у лавах Армії УНР. «І жоден з народів Центральної чи Східної Європи, які відродили своє державне життя на руїнах імперій, не вів настільки запеклої і тривалої оборонної війни за незалежність, не виборював свободу такою дорогою ціною, як ми, українці – тоді і тепер», - підкреслив Петро Порошенко.

Однак, за його словами, в силу історичних обставин складно було берегти спогади про Крути, бо радянська влада як могла намагалася їх стерти. «Томи спогадів та статей вийшли за ці 100 років. Але вони написані в Торонто і Нью-Йорку, Празі та Мюнхені, Парижі та Лондоні. Протягом кількох десятиліть суцільного замовчування на Наддніпрянській Україні історію Крут дбайливо зберігала українська еміграція», - зауважив Глава держави. Він додав, що пам'ять берегли про подвиг крутян також у Львові в період між Першою та Другою світовими, і Києві час від часу знаходилися відчайдухи. У п’ятдесяті роковини загибелі героїв Крут Іван Дзюба разом з кількома товаришами насмілилися покласти вінки на Аскольдову могилу. За словами Президента, писали про Крути і письменники та поети - вони знайшли своє втілення у творчості Павла Тичини, Олександра Олеся, Богдана-Ігоря Антонича, Василя Стуса, Уласа Самчука та Юрія Покальчука.

«Тепер з нетерпінням очікуємо втілення теми Крут в художніх фільмах та серіалах», - зазначив Президент. Він зауважив, що держава створила всі можливості для відродження українського кінематографу і перші результати вже є.

«Впевнений, що зараз всі щиро радіють тому надзвичайному успіху стрічки «Кіборги». Між блискавичним боєм на Чернігівщині та тривалою обороною Донецького аеропорту – відстань аж у 97 років. Але ці події – однієї ваги та впевнений, що з одного символічного ряду. Ворог - той самий, а кіборги, як і герої Крут, стали взірцево-символічними оборонцями Батьківщини, рівнятися на яких будуть і наступні покоління оборонців Вітчизни», - наголосив Президент.