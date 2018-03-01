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Президент зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, акредитованими в Україні

13 березня 2018 року - 21:13

Президент зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, акредитованими в Україні

Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

Глава Української держави та посли Великої сімки та ЄС обговорили актуальні питання порядку денного взаємодії у рамках спільної протидії російській агресії, а також прогрес на шляху реформ та зміцнення стійкості України.

Петро Порошенко висловив вдячність країнам Великої сімки та ЄС за тверду і рішучу позицію підтримки України у контексті забезпечення відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Було відзначено, що цей виклик стосується не лише України, а всіх цивілізованих країн та Вільного світу, заснованого на повазі до міжнародного права та засадничих принципів демократії і свободи.

Співрозмовники запевнили, що санкції проти Росії залишатимуться чинними допоки не відбудеться змін в агресивній політиці Кремля.

У контексті президентських виборів в Росії було висловлено рішуче засудження планів проведення відповідного виборчого процесу на території тимчасово окупованого Криму.

Глава держави наголосив на тому, що всі, хто беруть участь у цьому процесі та організовують російські вибори в Криму, мають бути розглянуті на предмет включення до відповідних списків санкцій.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено координації міжнародних зусиль у сфері розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі.

Президент України особливо наголосив на тому, що така місія має обов’язково бути розміщеною на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включно з встановленням контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Сторони також обговорили прогрес України на шляху всеохоплюючих реформ та сприяння відповідним зусиллям української влади з боку Великої сімки та Європейського Союзу з урахуванням пріоритетів Канадського головування у Великій сімці на підтримку України.

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