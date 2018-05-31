Президент звільнив Голову Татарбунарської РДА на Одещині: Якщо чиновники дозволяють собі створювати перешкоди інвесторам в угоду своїм інтересам, реакція має бути жорсткою

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Одещину звільнив Голову Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області Олександра Кривенка.

Глава держави зауважив, що при реалізації успішних проектів ще залишається бажання у деяких «чиновників» заважати інвесторам. За його словами, у Татарбунарському районі передбачалось ще в грудні минулого року передати в оренду земельну ділянку інвестору під будівництво об’єктів альтернативної енергетики – зробити Одещину чистіше і побудувати сонячну електростанцію. «Сьогодні, через півроку, підприємство не те що не розпочало будівельні роботи, воно навіть землю в оренду не отримало. А все через те, що голова Татарбунарської райдержадміністрації з невідомих мені причин вважає за можливим не укладати вже півроку відповідну угоду з підприємством, хоча відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації за моїм дорученням було видано», - розповів Петро Порошенко.

«Якщо чиновники на місцях дозволяють собі утворювати перешкоди інвесторам в угоду, ми з вами розуміємо, яким інтересам, впевнений в тому, що реакція влади має бути жорсткою. І ми не маємо затягувати з прийняттям відповідних рішень», - підкреслив Глава держави.

Президент повідомив, що за поданням голови Одеської обласної держаної адміністрації, підписав розпорядження про звільнення голови Татарбунарської райдержадміністрації. «Нехай це буде прикладом для всіх, що Україна змінюється, ставлення до інвесторів змінюється», - зауважив він.

Глава держави наголосив, що буде прийматись рішення про створення Антикорупційного суду, продовжуватися побудова незалежної антикорупційної інфраструктури, включно з НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Будуть чиновники заповнювати електронні декларації, будуть звітувати звідки в них дома на узбережжі, дачі, шикарні машини, в деяких літаки. Поясніть людям. Якщо ви їх чесно заробили, ніхто до вас жодної претензії не буде мати. А якщо ви весь час сидите на теплому державному місці, а потім людям не можете пояснити походження свого багатства, я думаю, що тут має працювати створена ефективна незалежна антикорупційна інфраструктура», - наголосив Президент.