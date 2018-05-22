Президенти України та Німеччини обговорили питання звільнення українських заручників, які перебувають у в’язницях на окупованій території та в Росії

«Безумовно, окрему увагу ми приділили звільненню українських заручників. Заручників, які знаходяться на окупованій території. Процес звільнення яких, після успішної операції у грудні минулого року, був припинений Російською федерацією і підконтрольними їй бойовиками», - повідомив Президент України Петро Порошенко під час під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Ми наголошуємо на необхідності якнайшвидшого звільнення як українських військовослужбовців, українських активістів і волонтерів, які утримуються на окупованій території, так і політичних в’язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму і у в’язницях Російської федерації, включно з Олегом Сєнцовим, Романом Сущенком, Володимиром Балухом та багатьма іншими політичними в’язнями, які опинилися у в’язниці лише тому, що вони відмовилися здавати український паспорт і приймати російське громадянство», - підкреслив Глава Української держави.