Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Не існує міжнародних переговорів, де б Україна не піднімала питання звільнення українських заручників
Президент: Не існує міжнародних переговорів, де б Україна не піднімала питання звільнення українських заручників

22 травня 2018 року - 15:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Економічні показники українсько-німецької співпраці є дуже обнадійливими – зустріч Президентів двох країн

29 травня 2018 року - 15:33

Президенти України та Німеччини обговорили питання звільнення українських заручників, які перебувають у в’язницях на окупованій території та в Росії

29 травня 2018 року - 15:12

Відповідальність Росії за безневинних жертв рейсу МН-17 має бути невідворотною – Президент України після зустрічі з Федеральним президентом Німеччини

29 травня 2018 року - 15:02

Президент України: Розраховуємо, що рішення щодо миротворців на окупованій частині Донбасу буде прийнято найближчим часом

29 травня 2018 року - 14:44

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Федеральним Президентом ФРН
Зустріч Президента України з Федеральним Президентом ФРН

29 травня 2018 року - 12:48

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Німеччини обговорили питання звільнення українських заручників, які перебувають у в’язницях на окупованій території та в Росії

29 травня 2018 року - 15:12

Президенти України та Німеччини обговорили питання звільнення українських заручників, які перебувають у в’язницях на окупованій території та в Росії

«Безумовно, окрему увагу ми приділили звільненню українських заручників. Заручників, які знаходяться на окупованій території. Процес звільнення яких, після успішної операції у грудні минулого року, був припинений Російською федерацією і підконтрольними їй бойовиками», - повідомив Президент України Петро Порошенко під час під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Ми наголошуємо на необхідності якнайшвидшого звільнення як українських військовослужбовців, українських активістів і волонтерів, які утримуються на окупованій території, так і політичних в’язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму і у в’язницях Російської федерації, включно з Олегом Сєнцовим, Романом Сущенком, Володимиром Балухом та багатьма іншими політичними в’язнями, які опинилися у в’язниці лише тому, що вони відмовилися здавати український паспорт і приймати російське громадянство», - підкреслив Глава Української держави.

 

ф

Зустріч Президента України з Федеральним Президентом ФРН

29 травня 2018 року - 12:48
Версія для друку