Президентське подружжя взяло участь у панахиді за загиблими Героями Небесної Сотні у Михайлівському Соборі

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь в панахиді за загиблими активістами Революції Гідності. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому Соборі відправив Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Святіший Патріарх відзначив, що сьогоднішня молитва за кращих українців, які віддали своє життя за волю України. «Доки в Україні будуть такі мужні сини і дочки, Україна – незборима. І ворог теж має це знати», - зазначив Філарет.

За його словами, обов’язок всіх українців не лише пам’ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні, але і молитися за них і не забувати, що зі смертю життя не припиняється. «Смерть не є поразкою. Смерть часто буває перемогою, як і в цьому випадку», - наголосив він.

По завершенні панахиди Петро та Марина Порошенки встановили лампадки біля фотопортретів Героїв Небесної Сотні.

Вранці президентське подружжя також встановило лампадки до Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні на вшанування пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.