Процес звільнення заручників не уповільнився, попередньо домовлено про повернення ще двох українців – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що процес звільнення заручників не уповільнився. Глава держави нагадав, що в кінці 2017 року вдалося звільнити більше 70 українських заручників, деякі з яких перебували по три роки в полоні.

«Можу сказати, що ще двох наших заручників ми повернемо додому. Це домовлено (попередньо – ред.) вже і місце, і дата. Думаю, що воно не зірветься. Але можу сказати, що це знаходиться у моєму найвищому пріоритеті і я цим займаюся особисто. І можу сказати, що і в Росії рішення приймаються на найвищому рівні. По кожному (заручнику – ред.)», - розповів Президент під час прес-конференції. Він уточнив, що двох українців з Росії планується повернути до кінця тижня.

Глава держави також передав слова щирої підтримки журналісту Роману Сущенку.

«Не маю жодного сумніву, що він буде дома. Сподіваюсь, що це відбудеться одразу після так званого суду в Росії», - зазначив Петро Порошенко.