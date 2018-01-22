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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Прес-конференція Президента України
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Процес звільнення заручників не уповільнився, попередньо домовлено про повернення ще двох українців – Президент

28 лютого 2018 року - 17:01

Процес звільнення заручників не уповільнився, попередньо домовлено про повернення ще двох українців – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що процес звільнення заручників не уповільнився. Глава держави нагадав, що в кінці 2017 року вдалося звільнити більше 70 українських заручників, деякі з яких перебували по три роки в полоні.

«Можу сказати, що ще двох наших заручників ми повернемо додому. Це домовлено (попередньо – ред.) вже і місце, і дата. Думаю, що воно не зірветься. Але можу сказати, що це знаходиться у моєму найвищому пріоритеті і я цим займаюся особисто. І можу сказати, що і в Росії рішення приймаються на найвищому рівні. По кожному (заручнику – ред.)», - розповів Президент під час прес-конференції. Він уточнив, що двох українців з Росії планується повернути до кінця тижня.

Глава держави також передав слова щирої підтримки журналісту Роману Сущенку.

«Не маю жодного сумніву, що він буде дома. Сподіваюсь, що це відбудеться одразу після так званого суду в Росії», - зазначив Петро Порошенко.

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Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30
Прес-конференція Президента України Петра Порошенка, 28 лютого 2018 року
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Виступ Президента України Петра Порошенка на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018»

28 лютого 2018 року - 16:06

Виступ Президента України Петра Порошенка на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018»

Безумовно, ключовим з них продовжує залишатися  – це війна Росії проти України. Ціна агресії для агресора зростає завдяки зміцненню Збройних Сил України і продовженню політики санкцій проти Москви. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних Силу України. Наші Збройні Сили слід укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це – наше безумовне право, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом.