Продовження санкцій проти Росії є яскравим свідченням їх ефективності – Президент

Україна вдячна Європейському Союзу за продовження санкцій проти Росії. Це рішення свідчить про солідарність з нашою державою та про те, що економічні обмеження є ефективними, підкреслює Президент Петро Порошенко.

«Яскравим свідченням нашого альянсу стало рішення Ради ЄС. Рішення, яке сприяє підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Рішення про продовження ще на півроку санкцій за підрив суверенітету і територіальної цілісності України», - наголосив Глава держави під час спілкування з журналістами за підсумками переговорів з Віце-Президентом Європейської Комісії – Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні.

«Я хочу подякувати і пані Федеріці, подякувати Раді ЄС, подякувати представникам країн-членів ЄС за те, що вони єдині і за те, що вони солідарні з Україною», - додав Петро Порошенко, назвавши ухвалення такого рішення саме під час візиту Високого Представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики в Україну символічним.

«Це відбулося і всупереч цинічній брехні російської дезінформаційної машини. Це є підтвердженням того, що санкції діють і вони є ефективні», - наголосив Президент.

«По факту, це є єдиним механізмом мати Росію за столом переговорів і забезпечувати прогрес в зупинці російської агресії. І добре скоординовані санкції Європейського Союзу, США, Канади, Австралії, Японії, значної кількості країн світу лише посилюватимуться до повного припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Наголошую – включно з Кримом», - також підкреслив він.

Глава держави також зауважив, що левова частина часу під час сьогоднішньої зустрічі з Федерікою Могеріні була присвячена узгодженню подальших спільних дій щодо встановлення миру на Донбасі і реагуванню на фейкові вибори Президента Російської Федерації в Криму і на території окупованого Севастополя.

Петро Порошенко також висловив переконання, що зустріч з Федерікою Могеріні підтвердила – Україна і Європейський Союз стоять єдиним фронтом проти будь-яких проявів російської агресії проти України. «Ми розглядаємо це як агресію і проти об’єднаної Європи», - підкреслив він, зауваживши, що не залежить яких питань це стосується – збройних проявів, які є в Криму і на Донбасі; енергетичних проявів, які відбувалися минулого тижня в кейсі газового шантажу «Газпрому» чи-то гібридних, як політичне, інформаційне, кібернетичне втручання Кремля у виборчі процеси Європи та по всьому світові.