Рівень терористичної загрози для українців був найбільший за часів незалежності нашої держави – доповідь Голови СБУ Президенту

Президент Петро Порошенко заслухав доповідь Голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо попередження терактів в Україні.

Василь Грицак, зокрема, повідомив, що завдяки вжитим Службою заходам вдалося попередити масштабні терористичні акти, які мали бути вчинені найближчим часом у місті Києві та в інших містах України. «Вчора, 8 березня 2018 року, при спробі переміщення на підконтрольну Україні територію з непідконтрольної був затриманий громадянин України Володимир Рубан з великим, я б сказав дуже великим, об’ємом засобів ураження. Це зброя, вибухові матеріали, кулемети та інші військові засоби ураження», - повідомив очільник СБУ.

За його словами, злочинна діяльність його групи документувалася Службою протягом тривалого часу, завдяки чому вдалося встановити дуже багато деталей підготовки цього злочину. «Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців ми вважаємо був найбільший за часів незалежності нашої держави», - наголосив Василь Грицак.

Глава держави передав слова подяки оперативникам, які були задіяні у проведені операції. «Хочу сказати, що ця операція тривала вже достатньо довгий період часу, Голова Служби мене інформував про це. Хочу окремо відмітити як включилися на захист російські політики і засоби масової інформації, що лише підтверджує і переконує нас в правильності вжитих заходів», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент доручив Голові Служби взяти розслідування справи під особистий контроль. «Навіть не прошу, а наказую взяти під свій особистий контроль розслідування цієї справи. Розслідувати, в найкоротший термін притягти винних до відповідальності, поінформувати суспільство і забезпечити мир та спокій громадян», - сказав він.

Петро Порошенко додав, що мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки.

«Хочу наголосити, що йдеться не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази про те, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа», - також наголосив Глава держави зауваживши, що докази, принаймні ті, які були надані головою СБУ, є неспростовними.

Василь Грицак, у свою чергу, зазначив, що сьогодні на брифінгу повідомить більше деталей справи і зазначив, що вони «для декого будуть шокуючими».