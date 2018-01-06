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Різдвяне привітання Президента України
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Різдвяне привітання родини Президента України

6 січня 2018 року - 17:00

Різдвяне привітання родини Президента України

Президент Петро Порошенко:

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста

Породила у вертепі нам Христа

Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість.

Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне.

Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. 

З давніх-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження Божого Сина у народних вертепах.

Так само здавна подають до столу особливу страву – кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма.

Як сто тридцять років тому написала Леся Українка: «… Вже й кутя і узвар на столі. В хаті так ясно… Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій… Тая радість перелітає з одного обличчя на друге. Мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому сміхові… Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне: «Святий вечір!..» - традиція, яка в ньому так душевно змальована,  – живе й понині.

Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших.

 

Дружина Президента Марина Порошенко:

Святий вечір входить у кожен християнський дім. Народився Син Божий. І ця звістка несе світло і радість усім нам. Діти починають колядувати і прославляти Христа.

Тож давайте згадаємо теплим словом тих, хто живе у нашому серці! Подякуємо батькам, дітям, рідним та близьким, друзям та колегам за те,  що ми – разом!

Бажаю, щоб зірка Христова принесла українцям радість і щасливе майбутнє нашій  рідній Україні!

 

Президент Петро Порошенко: 

Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі,  – згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили.

Ісусе на сіні

Дай щастя Вкраїні. 

Боже, Боже,

Боже, дай!

Христос народився!

Славімо Його!

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