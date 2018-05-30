Робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян - Президент

Президент Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні Укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП.

Під час представлення новопризначених членів комісії, Президент зазначив, що сьогодні дуже важливий день, оскільки нарешті завершено процес формування нового незалежного регулятора.

«Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків», - підкреслив Президент.

Глава держави також особливо наголосив, що ці зміни мають відчути українські громадяни: «Ми маємо піклуватись про прозоре формування тарифів». Він також підкреслив, що робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян, забезпечити ефективну антикорупційну складову і бути добре зрозумілою для міжнародних партнерів.

«Це є дуже важливий процес імплементації Закону про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних послуг», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави подякував міжнародним партнерам, які спільно з ним, Парламентом та Урядом, розробили Закон, який повністю відповідає українським зобов’язанням в рамках Угоди про асоціацію, в рамках Третього енергетичного пакету. Цей Закон також дозволяє сьогодні інверсорам впевнено входити з інвестиціям в енергетичну галузь України, забезпечуючи прозорість функціонування ринку енергетики.

«Вийти на вдалий результат можливо лише тоді, коли ми об’єднаємо всі зусилля», - наголосив Президент, особливо відзначивши роль Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, партнерам зі США.

Він нагадав, що для відбору нових членів НКРЕКП Президентом, Парламентом і Урядом була сформована комісія, яка через абсолютно прозорий алгоритм провела 50 кандидатів і відібрала з них за прозорою системою оцінки десять кандидатів, які були подані Президенту для призначення.

Президент також акцентував на тому, що в Україні розпочинається процес великої приватизації і інвестори, які заходять на український ринок, мають бути переконані, що ефективний регулятор відповідно до нашого законодавства повністю готовий до того, щоб приступити до своїх обов’язків.

Президент подякував за роботу конкурсній комісії та закликав міжнародних партнерів до співпраці з оновленим складом НКРЕКП.

Керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи і Кавказ Франсіс Маліж зауважив, що до формування нового складу НКРЕКП докладалися спільні зусилля з міжнародними партнерами. «Ви згадали про довіру. Довіра дуже важлива для інвесторів, а також всередині цієї групи людей. Сьогодні ми переконались, що довіра існує. Ми дуже раді бачити, що комісія вже може працювати», - сказав він. «Ми закликаємо вас працювати прозоро та незалежно. На енергетичному ринку України дуже багато монополій. Ви буде працювати разом з антимонопольною комісією. Ви маєте покращити функціонування енергетичного ринку», - звернувся Франсіс Маліж до новопризначених членів комісії.

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен також привітала всіх новопризначених членів НКРЕКП. «Це відбулось дуже вчасно, оскільки зараз наша команда прибула, щоб проінспектувати сектор електроенергії», - зауважила вона.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зазначив, що для програми підтримки МВФ розвиток енергетичного сектору є надзвичайно важливим. Він додав, що формування нового складу комісії продемонструє добре функціонування прозорого енергетичного сектору.