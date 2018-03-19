Російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу – Президент про видворення російських дипломатів

Президент Петро Порошенко наголосив, що майже місяць тому, 4 березня у містечку Солсбері у Великій Британії російські спецслужби застосували смертельну отруту при спробі ліквідації Сергія Скрипаля та його доньки.

«Це було перше застосування хімічної зброї на території Європи за останні 70 років. Така варварська поведінка Кремля у поєднанні з продовженням агресії та вбивств українців на Донбасі, окупації та порушенням прав людини в окупованому Криму, отруйною російською пропагандою і втручанням у виборчі процеси інших держав переповнили чашу терпіння усіх. І сьогодні російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу», - підкреслив Глава держави.

За словами Президента, синхронно та скоординовано о 15:00 за брюссельським часом, або о 16:00 за київським часом, Україна, США, Канада та 14 держав-членів Європейського Союзу оголосили про своє рішення вислати зі своїх територій близько сотні російських розвідників під дипломатичним прикриттям.

«Російській агентурі в Європі та за Атлантикою було завдано потужного удару. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля п’ятої колони із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», - зазначив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що дипломатичні стосунки України з Росією де-факто заморожені. «Давно нема послів і дипломатична присутність зведена майже до нуля – того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в РФ. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження», - наголосив Глава держави.

«Захід та Україна твердо стоять єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією та спробами Кремля розхитати єдність та знищити демократичні цінності. Разом ми переможемо», - підкреслив Президент.