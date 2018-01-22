Росія в будь-який момент може загострити ситуацію в Україні – Президент в інтерв’ю німецькому виданню Bild

Президент Петро Порошенко зазначає, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в нашій країні. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«У Путіна в Україні стільки армії, що він у будь-який момент може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: Ви можете собі уявити, що на Сході Україні наразі перебуває більше танків, аніж є в наявності у Бундесверу? На цій невеликій території розташовано 600 танків», - сказав Петро Порошенко.

Президент наголосив, що це був найважчий час, коли у лютому 2015 року від куль регулярної російської армії щодня гинуло майже 25 українських солдатів. «У Мінську ми просиділи 19 годин без сну, без їжі. Потім було досягнуто домовленості, чого не сталося б без підтримки Федерального канцлера Ангели Меркель», - нагадав він.

«Ми, українці, дуже вдячні їй за це, адже ситуація тоді була надзвичайно складною», - підкреслив Глава держави.

Водночас, Петро Порошенко додав: «Однак, як знає весь світ: президент РФ не дотримується взятих на себе обіцянок. Завжди, коли він хоче, він сприяє черговій ескалації».

За словами Президента, після укладення Мінських домовленостей у війні було вбито 824 особи.

Президент також відповів на запитання про триваючу у Німеччині дискусію щодо можливого скасування санкцій проти РФ. Зокрема, і про думку президента футбольного клубу «Баварія» пана Хьонеса щодо розуміння з приводу політики Путіна. «Ці люди або недостатньо поінформовані, або просто наївні. Все ж дуже просто: ми не є частиною російської імперії, ми – суверенна країна. Я вважаю, що людям на кшталт пана Хьонеса варто одного разу відвідати Україну, причому не Київ, а Схід України. Тоді він зрозуміє, що насправді йдеться про єдину річ: Путін повинен вивести свої війська з України», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави також відповів на питання щодо проведення чемпіонату світу з футболу у Росії: «Футбольним фанатам належить самостійно прийняти рішення, чи їхати до РФ з огляду на російську агресію в Україні та Сирії».

«Я б дуже хотів, аби увесь світ послав спільний сигнал і навіть поза межами політичного дискурсу продемонстрував, що ми не приймаємо таку політику. Погляньте, що відбувається навколо Олімпійських ігор: Росія і там не дотримується правил, тому її не допустили. Російське керівництво гадає, що може переступати через будь-які правила. І так – по всіх напрямках», - зауважив він.

Президент також підкреслив важливу роль Німеччині у світі та висловив сподівання, що в коаліційній урядовій угоді майбутнього федерального Уряду буде чітка позиція щодо України.

«Путін радіє завжди тоді, коли десь присутні хоча б ознаки політичної нестабільності. Саме нестабільність – це те, що він намагається утворити скрізь, де панує демократія. Не лише для Європи, а й для всього світу важливо, аби у Німеччині швидко з’явився Уряд. Я був дуже радий побачити чіткі формулювання щодо України у тексті коаліційної угоди. Ті, хто всередині СДПН, наразі обговорює питання членства в цій коаліції, не повинні забувати про важливу роль Німеччини у світі», - сказав Петро Порошенко.