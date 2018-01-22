Заступник Глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко взяв участь у засіданні Круглого столу «Сприяння міжкультурному діалогу в Україні».

Захід організовано Європейським центром з питань меншин (м. Фленсбург, ФРН) за сприяння Адміністрації Президента України.

У засіданні Круглого столу також взяли участь вітчизняні та міжнародні експерти, посадові особи центральних і місцевих органів влади України, представники органів влади та урядування Німеччини, Федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн та м. Фленсбург, Парламенту Латвії, а також делегати від організацій національних меншин України, Німеччини та Данії.

Р.Павленко, зокрема, відзначив великий позитив від того, що широке коло фахівців високого рівня зібралися для обговорення питань у сфері національних меншин, які є складовою громадянського суспільства.

Також Р.Павленко акцентував на демократичних традиціях українського державотворення, зокрема у сфері етнонаціональних відносин, у контексті відзначення в Україні 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

Під час зустрічі було презентовано результати впровадження Програми Східного Партнерства «Національні меншини і етнополітичні питання: Білорусь - Молдова - Україна» та рекомендації Європейського центру з питань меншин для сприяння міжкультурному діалогу в Україні, доповіді про європейський досвід у цій сфері, зокрема, приклади Німеччини і Данії, а також обговорено ситуацію та можливості українського етнополітичного простору.

За підсумками Круглого столу буде розпочато імплементацію рекомендацій, розроблених Європейським центром з питань меншин у співпраці з відповідними органами влади та зацікавленими сторонами.